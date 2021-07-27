陸配的孩子「小明」想要來台，因為兩岸疫情而一波三折。繼去年初大陸因為爆發新冠疫情，導致眾多小明滯留大陸大半年才得以赴台，今年因為台灣5月發生疫情，又有小明被衛福部擋在大陸，無法赴台與母親團聚。相較於一名7歲女童發信給政府期盼美籍父親能早日來台，疫情中心副指揮官陳宗彥立刻回應「已提供協助」，兩者待遇有如天壤之別。

小明家長陸配陳小姐表示，今年4月30日拿到國教署的「新生專案」名額，隨即幫7歲女兒找到就讀的小學、辦好入台證。陳小姐也快馬加鞭，帶著剛出爐的證件，5月12日立刻買機票飛到上海，集中隔離14天結束後轉往廣東惠州，準備接女兒返台。

不料此時台灣5月底剛好爆發疫情，配合中央流行疫情指揮中心「邊境嚴管」措施，外交部領事事務局和內政部移民署規定，未持有我國有效居留證的非本國籍人士暫緩入境。至於因緊急或人道考量，如奔喪、探視病危親屬等重大事由急需來台，經報獲指揮中心專案許可後，才能向外交部駐外館處申請『特別入境許可』簽證。」

陳小姐表示，因為這條規定，她與大陸前夫生的女兒再度卡在大陸無法入境台灣。現在她帶著女兒投靠蘇州友人，靠著刷信用卡舉債度日，急著返台卻無計可施。

陳小姐說，她在台灣二婚，小女兒現在才剛滿1歲2個月，先生平時要上班賺錢養家，只能把嬰兒託付給80幾歲的公婆照料。但公婆因年歲大了，帶孩子體力不夠，記性也不好，燒水煮飯時常會忘記關瓦斯，非常危險。她和大女兒又卡在大陸回不了台灣，心急如焚。

不光是陳小姐，還有小明家長、陸配Vivian也面臨相同困境。2年前Vivian幫孩子辦好手續，要從大陸轉學來台灣唸小五，但是剛好碰上2020年一月底大陸新冠疫情爆發，被限制無法入台，只好留在大陸繼續把小學唸完。

今年孩子已從大陸的小學畢業，準備升初一，Vivian計畫幫孩子申請110年度的新生專案，讓孩子來台灣唸國一，但是國教署回覆，因為台灣疫情的緣故，110年度的新生專案不知何時會公告，導致孩子仍然來不了台灣。

陳小姐和Vivian表示，因為兩岸疫情緣故，政府嚴格管制邊境，他們都能夠理解。但是昨天（7月26日）看到新聞報導，一名7歲台美混血女童用注音符號寫信給中央流行疫情指揮中心陳情，希望專案讓父親來台，讓一家人能夠團聚；副指揮官陳宗彥也立即回覆女童母親，「因為邊境管制讓你們全家無法團聚，已請外交部同仁給予協助。請妳先生向丹佛辦事處遞件申請，我這裡會協助」。

小明家長疑惑，同樣都是因為台灣的疫情嚴重，外交部和衛福部為什麼可以用專案許可的方式，協助美籍爸爸來台和家人團聚？「難道因為我們的身份是陸配，我們的孩子是大陸籍，所以必須忍受無止盡地等待與煎熬？」令她們百思不得其解。