台灣選手陳念琴27日在奧運拳擊場上擊敗義大利選手Angela Carini，成功晉級8強，讓清華大學運動科學系師生大為振奮，系主任邱文信認為這是學校組成的情報蒐集奏效，及早提供陳念琴對手攻擊戰術，讓她成功打進8強賽，情蒐團隊也早已分析完下一場將迎戰的印度選手，供陳念琴賽前研究。

陳念琴在8強賽中，掌握義大利對手的攻擊戰術，以3比2驚險晉級，讓清華大學運動科技系主任邱文信認為陳念琴一路打到決賽「的確很有機會」，他表示，陳念琴的晉級也顯示學校即時情報分析奏效。

清大校方經過一兩年的籌畫，橫跨運動科學系及資工系組成拳擊情蒐專案，對陳念琴的對手們進行情報分析，邱文信表示，團隊給予陳念琴科學化的分析，這段時間以來已讓陳念琴非常習慣，尤其這兩年選手們都無法外出比賽，敵對雙方都很不了解，所以分析情報跟戰術預測至關重要。

27日當天對戰的義大利選手曾在今年4月剛打完歐洲錦標賽，邱文信解釋，團隊早在5月就分析完義大利選手，包括組合拳、誘敵拳以及虛實拳等，提供陳念琴的培訓員規畫模擬戰術，讓她了解對手習性，在充分了解之下增加信心，因為上場的心理狀態十分重要，所以運動科學系團隊更須全力相挺。

邱文信表示，團隊超前部屬，針對4強賽事將對上的印度選手情蒐，27日晚間就可把資料傳給遠在日本的陳念琴，預計賽前可擬定策略。邱文信也解釋，只抓到習慣就能擬定戰略、模擬戰略，如今各國都非常重視情蒐小組，若缺乏情報分析，等於是蒙著眼睛上戰場。