今日全台終於解除三級防疫警戒，降到二級警戒。防疫降級後正巧迎來父親節檔期，如果你還沒有為辛苦一整年的父親準備好他的父親節禮物，快來看看電商平台分享的送禮心法！

【樂天市場公布銷排行榜TOP3！】

商品圖PHILIPS 飛利浦 S5579 AI智能多動向三刀頭電動刮鬍刀、PHILIPS 飛利浦鑽石靚白智能音波震動牙刷、日本NICOH研磨咖啡隨行杯、Sony WH-1000XM4 降噪耳機。（樂天市場提供／黃慧雯台北傳真）

不少民眾已開始提前準備父親節禮物，樂天市場發現，今年受到疫情的影響，使得健康議題更被重視，父親節禮物挑選除了往年討論度最高的個人專屬電器之外，健康生活取向的相關商品，也成為今年頗受歡迎的禮物類型之一。樂天市場觀察，每年最受歡迎的「刮鬍刀」，在七月初開始出現明顯的漲幅，與去年同期相比增加20%，銷售數也比去年成長近15%，蟬連父親節禮物首選第一名。值得一提的是，戶外運動設備、娛樂電器等相關商品的銷售也有成長的趨勢，相比去年同期增加1.5成，反映出疫情後講究身心健康的戶外運動、生活娛樂需求，成為疫情下的新商機，樂天市場也公布父親節「父親專屬電器」、「戶外運動用品」、「娛樂設備」，三大類型禮物熱銷排行榜，為還沒挑選好禮物的消費者，提供更多的想法！

樂天市場即日起至7月31日推出「夏季3C配件節」與「家電夏殺盛典」活動，3C配件、夏季家電6折起，於指定店家購物並領取優惠券，購物滿500元即享現折50元、滿1200元現折120元、滿3500元現折350元，同時現正舉行「會員同樂會」活動，全站使用樂天銀行帳戶轉帳支付，即可享點數10%回饋無上限，除此之外，在特定店家購物滿2000元，還能再賺點數10%回饋。

【PChome心禮節公佈父親節送禮熱搜TOP5】

PChome 24h購物即日起火熱開跑「PChome心禮節」造節活動，全站祭出500萬種商品狂降破億。（PChome 24h提供／黃慧雯台北傳真）

迎接8月父親節、七夕情人節、中元節三大節慶，PChome 24h購物即日起連續第三年開跑「PChome心禮節」造節活動，今年強打「心禮有術 不只一種招數」，全站祭出500萬種商品狂降破億。平台運用AI選品推出14大主題會場，爆殺特惠最高回饋28%，全站消費滿額再送PS5遊戲組、Switch主機、Nespresso膠囊咖啡機等夢幻逸品，下單還有機會抽清空購物車！

助攻消費者傳達感恩與愛的心意，「PChome心禮節」今年推動三大節慶選購「心」招數，搶攻孝親商機，首波公布「父親節送禮熱搜TOP5」，依序為：筆電平板、手機、電玩遊戲、影劇家電、智慧手錶。觀察熱搜榜單趨勢，PChome 24h購物指出，今年多數人的生活重心轉向家庭當中，提升居家生活品質、打造更舒適的生活空間，成為送禮重要考量。進一步分析，今年遠距辦公需求大增，父親節前夕(7/16-7/22)易攜帶、兼具辦公效能的「筆記型電腦」搜尋量即年增超過1倍、「平板電腦」亦有70%的漲幅。

此外，布局全方位網購市場，PChome 24h購物提升品牌好感度及黏著度，8月更將陸續進駐9大官方直營品牌，包含：Android、GoPro、Dji、RAZER、Microsoft Office、Adidas、ABC-Mart、LEGO、Rakuten Kobo，為營運再增添成長動能。同時，全站強打品牌週活動不間斷，除了購買品牌週商品即有機會抽百萬P幣外，更有品牌優惠利多，如：國際牌下單搶13萬P幣、MSI贈11萬LINE POINTS等，8月三大節日輕鬆送禮送進心坎裡。

【遠傳friDay購物觀推出解封專區 搶疫後商機】

解封商機發酵! 遠傳friDay購物旅遊、機能服飾單日成長逾2倍。（ 遠傳friDay購物提供／黃慧雯台北傳真）

台灣自5月爆發本土疫情並宣布全國進入三級警戒，終於從27日起結束，防疫標準恢復二級警戒。遠傳friDay購物觀察，先前政府宣布微解封後，隨即帶動站上外出用品業績。遠傳friDay購物觀察，自7月13日宣布微解封後，站上外出用品如行李箱、機能服飾業績立刻大幅成長，週末單日銷售業績較宣布解封當天成長超過2倍！其中，外出用20吋以內登機箱適合2~3天小旅行，最受消費者青睞；其次為大尺寸包包因可作為「防疫外出包」，外出時將所有的防疫用品通通一次帶齊，也曾在二周內熱銷成長50%。此外，餐飲住宿等旅遊票券，上週也出現單日成長4倍的驚人業績，顯示民眾悶了很久，早迫不及待想外出透透氣，看好隨著解封範圍擴大，將進一步帶動戶外、旅遊商品銷售。

自七月中起，遠傳friDay購物站上涼感冰鋒衣外套、涼感T-shirt上衣、涼感巾等商品，買氣就明顯上揚，尤其政府宣布微解封後，銷量更進一步推升。遠傳friDay購物站上KISSDIAMOND時尚防風雙面穿連帽防曬外套買一送一只要798元、JOJOGO 玻尿酸冰絲防曬外套2件699元；遊遍天下男女款吸排抗UV機能POLO衫買一送一880元入手。隨防疫規範逐漸降級解封，遠傳friDay購物也超前部署，現已推出解封專區，提供戶外旅遊用品超值優惠。

【誠品特蒐4種老爸送禮清單】

誠品生活南西、信義店的美國懶骨頭專家Yogibo也推薦實用的U型枕，讓辛苦大半輩子的父親們都能夠好好休息。（誠品提供／黃慧雯台北傳真）

全台降為二級警戒後，第一個迎來重要節日就是88父親節，誠品生活串連線上下，以銀髮爸爸、職場爸爸、煮夫爸爸、新手爸爸4種不同類型的父親分類，精選實用送禮清單。同時端出歷來優惠方案：8/1起於全台實體門市單筆消費滿888元即贈200元實體及線上抵用券，還有誠品發票變現金 強勢回歸雙重送！

感恩報父，誠品線上推出「父親節浪漫大人味」及「紳士好物選」專區，送禮送到心坎裡。每天在外奔波的職場老爸，送支得體手錶讓他造型加分；人氣品牌Oceanrich個人咖啡機製作出宛如職人手沖咖啡，輕巧無須插電即能使用，趕上班的爸爸也能拎著出門。誠品生活expo顧到老爸的「面子」，堅持台灣製造的「奧本URBANER」推出防水三合一修容電剪禮盒組，輕鬆打理細節變身型男老爸！

省吃儉用的銀髮爸爸，要趁節日送他平常捨不得買的東西，誠品生活南西日用品牌「Hoi！好好生活」推薦涼感記憶枕，讓父親能夠放鬆肩頸壓力；南西、信義店的美國懶骨頭專家Yogibo也推薦實用的U型枕，讓父親們都能夠好好休息；板橋店的家具品牌「Patya 打鐵仔」也推薦多功能型的桌子，不管是作為辦公桌、餐桌或是麻將桌皆能夠靈活變化運用，讓父親享受退休的高品質生活。