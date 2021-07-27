南韓28歲知名女網紅洪瑛琦（홍영기），過去曾是知名節目《臉讚時代》的固定班底，成為家喻戶曉的人物。近日她與閨密帶著兩個孩子前往海灘戲水，並在個人社群平台上曬出多張泳裝照，火辣的好身材再度受到網友的注意。

在洪瑛琦於IG公開的照片中，只見148cm的她穿著一件超短版白色上衣，搭配一件綠色的比基尼及黑色長褲，大方秀出飽滿雙峰與凹凸有致的好身材，加上超級童顏與可愛的辮子造型，使她即使與兒子手牽手合照，依然看不出是孩子的媽，他們還對著鏡頭擺出各種俏皮的姿勢，乍看之下還以為是姊弟。

隨後，洪瑛琦還不忘加碼PO兩張超近的自拍照，豐滿身材一覽無遺，照片一出也吸引超過2萬人按讚，網友紛紛留言「身材太好了，完全不像孩子的媽」、「真羨慕你先生」、「到底要怎麼樣才能像你這樣生完小孩還能這麼正」、「身材太不科學了」、「還想生第三胎嗎」。

事實上，洪瑛琦過去在節目《臉讚時代》中以甜美的外表與不做作的主持風格大受觀眾喜愛，但她卻在20歲時懷上孩子，孩子的爸李世勇（이세용）當時還只是個17歲高中生，兩人的戀情因此受到抨擊，也得不到雙方家長的支持，但堅強的洪瑛琦靠著經營網拍及拍攝YOUTUBE影片持續在網路上發光發熱，如今她與先生的感情依舊甜蜜也獲得家人諒解，她也經常不吝嗇的IG上分享好身材，受到大批粉絲的愛戴。