公館國中舉辦校內國際周活動，介紹各國地理人文飲食知識，擴增學生國際觀。（謝明俊攝）

公館國中圖書館設有世界地理圖書專區，讓學生隨時可接觸世界地理知識。（謝明俊攝）

公館國中校長方麗萍不惜重資購入昂貴的地理百科全書給全校同學閱讀。（謝明俊攝）

公館國中舉辦國際小小外交官營隊，校內圖書館並設置世界地理專區，供學生閱讀。（謝明俊攝）

公館國中是苗栗縣國際教育資源中心，提供學生世界地理教學經驗豐富。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

疫情警戒雖然降級，校園暑期營隊仍然不敢解封，苗栗縣政府委由公館國中所舉辦的「邁向國際─小小外交官線上營隊」，將從8月9日起展開總共10梯隊活動，請來美國、法國等至少10個國家老師介紹各自母國相關知識，校方為此特別訂做大型世界地圖，由專業地理老師負責導覽，透過線上教導學生更多的國際地理文化知識。

苗栗公館國中在校長方麗萍帶領下，以自創校刊創建擴張閱讀活動，並配合舉辦各國國際周活動，將全球各重要國家地理人文、飲食文化等知識，融合在趣味式的學習活動中，並鼓勵學生以園遊會設攤方式，讓學生在有趣的活動中自然學習，獲得縣府教育處重視，選定公館國中成為苗栗縣國際教育資源中心。

在這次疫情緊繃前，公館國中原受苗栗縣政府委託，利用今年暑假期間舉行全縣國際線上營隊，安排全縣全國中、小學生，參加營隊學習各國地理人文等相關知識，從8月9日起連續10個梯次舉行。

為了讓學生有身歷其境的實際教學感受，校方透過彰化人師教育協會等組織，安排美國、法國、捷克、義大利、韓國、日本、德國…等多國教師，現身說法來介紹自己母國語言及文化情境體驗，讓學生更有身歷其境的學習經驗。

方麗萍表示，這次營隊10個梯次共接受300名學生報名，為了讓弱勢學生也有參加機會，營隊並安排每梯次額外的5名機會給弱勢學生，希望弱勢學生也有快樂學習機會。所有參加學生都是全額免費。

為了這次營隊，方麗萍與學校老師共同研商建置1座大型世界地圖，長寬達3米，為了美觀醒目，校方特別要求廠商以較貴的壓克力材質製成，可以容許學生有限度的接觸體驗，營隊並安排由專業的地理老師在大地圖前介紹全球重要國家相關知識，每次梯隊3個國家，讓學生有不同學習經驗。

由於目前仍受疫情限制，所以這次營隊仍全程以線上教學為主，並歡迎縣內各國中小學生利用網路報名。考量報名公平性，將從7月28日中午12時公告報名登記網站連結，以登記成功時間先後排定錄取順序，額滿為止，請至苗栗縣國際教育資訊網（https：／／iern.mlc.edu.tw／tw／news／index.php）中「最新消息｣報名，錄取名單將於8月4日下午5時前公告於苗栗縣國際教育資訊網，並寄發Email通知。