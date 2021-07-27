桃園市確診者關係圖。（桃園市新聞處提供）

桃園市長鄭文燦說明桃園疫情。（桃園市新聞處提供）

桃園市27日新增6確診，5人與特殊交友圈有關，全案累積36人確診。另1人則是貨運行員工家人解隔離採檢確診。桃園市衛生局長王文彥表示，感謝確診者講出足跡，「2周內看能不能清零。」

確診者中，有5人與特殊交友圈有關，其中2人居家隔離期滿採檢確診，案15707雖未被匡列，但他知道特殊交友圈友人確診消息後，自己採檢確診。特殊交友圈累積36人確診，其中有12人是確診者家人或同事而染疫。另外1例為貨運行員工家人，隔離期滿採檢確診。

王文彥說，桃園這禮拜確診者都是匡列者，他也對確診者講出足跡表達感謝。他說，希望透過這樣的方法，「兩周內看能不能清零」。

另外媒體詢問衛福部桃園醫院AZ、莫德納混打實驗，鄭文燦表示，據他了解是有測試，有少數測試者混打後1、2天有發燒。大體良好，不過還是需要科學的數據，這點也期待中央流行疫情指揮中心參考。

另外媒體也問國高中補教人員要專案接種，也有人覺得團膳工廠一樣重要。鄭文燦說，團膳業者也有防疫規範，市府陸續發布批發市場、中央廚房、餐廳規範，學校廚工也有納入學校施打計畫。

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