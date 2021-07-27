時序即將進入8月，觀察2000年以來，每年8月全球主要股市平均月漲幅表現，前五名分別為越南3.71％、俄羅斯1.7％、泰國1.18％、巴西1.07％、印度1.05％，不但都是正報酬而且清一色都為新興市場國家，這些股市都是值得投資人留意的投資區域。

投信法人表示，IMF預計今年全球經濟成長率仍將保持在6％，隨著新冠疫苗施打讓疫情對經濟的影響料降低，全球經濟可望持穩復甦，消費品需求可望持續回升，以出口為主的新興市場國家經濟成長後市表現可期，現階段評價面亦具吸引力，因此中長期來看都具投資優勢，建議投資人留意新興市場股票基金投資契機。

群益投信表示，歐美疫苗接種符合預期，經濟重啟可以期待，現階段新冠肺炎疫情逐漸的明朗化，亞洲地區持續吸引國際資金回流，新興亞股不失為好的投資標的。亞洲地區基本面所具有的優勢並未改變，東協、印度等新興亞洲國家具有人口紅利和政策加持等優勢，再加上當前低利環境下，市場尋求具有成長潛力的投資標的，新興亞股躍為投資首選；不過在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式。

群益印巴雙星暨新興金鑽基金經理人陳建彰表示，歐美各國已朝正常的經濟活動邁進，製造重啟及消費力道可望支撐全球景氣，有利新興市場出口成長，根據摩根士丹利券商報告指出，新興市場獲利今年有機會增長18％，2022年則是續增12％。新興市場國家經濟恢復增速，內需消費動能增溫，企業獲利優於市場預期，有利新興市場股價表現，整體來看，新興市場與成熟市場的成長差距重新拉大，價值指標亦顯示新興市場仍相對便宜，新興市場後續可望持續獲得市場資金青睞。