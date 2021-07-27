27日最新消息，印尼政府指出，以印尼盾來計的外人直接投資 (FDI)，年增率為19.6%，創5年多來最大增幅。

第2季的FDI總金額為116.8兆印尼盾，約80.6億美元，剔除經由銀行、石油與天然氣產業所流入的。同時，第2季FDI成長度，也是自2015年第四季以來最強勁的。

至於印尼國內總投資金額，第2季為223兆印尼盾，年增率為16.2%。

這個東南亞最大經濟體表示，因從7月開始，新冠疫情升溫與社交禁令更嚴格下，第3季的FDI頗令人擔憂。當地政府訂出一項目標，希望2021年可吸引900兆印尼盾總投資額。好消息是，2021上半年，已完成目標值的49%。

據悉，美國最大私人投資業者嘉吉(Cargill)，將投資設廠印尼5.2兆盧比，預計9月或10月破土動工。印尼政府沒提供更多細節，嘉吉也沒立即回應此消息，不過嘉吉6月才剛宣布一樁2億美元棕櫚油廠投資計畫。

對印尼來說，第2季時，新加坡、中國大陸與香港仍然位居投資前5名。由於看好印尼潛力，荷蘭投資當地規模升至第3名，因為在英國脫歐後，荷蘭已成為歐盟投資中心。

外人投資產業中，印尼最大受益者為金屬加工與礦產業，其次是運輸、倉儲、通訊以及公用設施產業。