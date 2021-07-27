在數家重量級科技公司發布季報之前，周二清晨美股期貨走低，道瓊指數期貨跌逾200點。

目前道瓊指數期貨跌217點或0.62%，為34,817點。標普500指數期貨跌0.51%，那斯達克100指數期貨跌0.35%。

在美股期貨走跌之際，香港股市再度遭到血洗，恆生指數收跌近900點或3.4%，稍早前重挫逾5%。中國政府加大對科技和網路的整頓，使近來港股受到打壓。

特斯拉盤後約漲1%，該公司在周一盤後公布財報，其第二季淨利較去年同期暴增10倍，達到11.4億美元，為連續第8個季度實現獲利，並首度突破10億美元大關。尤其是其出售碳排放積分的收入僅為3.54億美元，顯示這一次特斯拉的獲利是真本實料，其製造業務的財務體質正持續改善。

由於對第二季財報的樂觀情緒，緩解了近來Delta新冠變種病毒引發的擔憂，周一現貨市場，華爾街三大指數再創歷史收盤新高，道瓊指數收漲82.76點或0.24%，為35,144.31點。標普500指數收漲0.24%，那斯達克指數微漲0.03%。其中，道瓊指數和標普500指數已連漲第5天。

由特斯拉打開序幕，美股進入了備受關注的超級財報周，緊接著谷歌母公司Alphabet、微軟和蘋果都將在周二盤後發布業績。

Crossmark Global Investments首席市場策略師Victoria Fernandez表示，看來這些公司將發布非常強勁的獲利，這應該會稍微給市場帶來提振，在這些公司裡，有一些今年已經漲太多，因此我們可能不會看到他們大漲。

但Fernandez也表示，蘋果或許會是最好的標的，因為其股票在過去幾個月來多處於整理格局。

除了這些科技巨頭之外，捷藍航空（JetBlue）、優比速（UPS）、奇異公司（General Electric）和星巴克也排定於周二發布財報。

此外，市場也將密切關注聯準會周二召開為期兩天的貨幣政策會議，以尋找其貨幣政策動向的線索。聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）和理事會將於周三會後發表政策聲明。