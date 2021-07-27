新冠肺炎疫情趨緩，北市新增5例確診案例，而今日是降級首日，台北市長柯文哲強調，自己目前主張維持現狀，每天仍有少數確診個案，但逐步放寬管制，因台灣有超過5萬名非法移工，加上「偷渡滿流行」，清零破功機會太大，柯坦言，北市車流量上升，他心裡還是毛毛的。

柯文哲指出，就醫學來講，群聚吃飯要擺在最後，目前有兩個選擇，一是回到5月15日以前，純粹靠邊境管制讓內部相當乾淨、大家不用戴口罩生活；二是維持現狀，雖有幾例感染，但仍有管制且慢慢放寬，把清零當追求目標。

柯文哲表示，北市討論很久後，將傾向選擇方案二維持現狀，每天仍有1至2例不明感染源，有10例以下的確診案，理由是台灣26日查到多名外籍移工偷渡來台，結果驗出有確診個案，所以不要以為機場管住就好，一個偷渡不注意就毀了。

柯文哲強調，全球以完全清零當作戰略目標，只有紐西蘭成功，而台灣有5萬多名沒有身分證的非法外籍移工，還有偷渡客，因此清零破功機會大，因此主張每天仍有少數感染源，並逐步放寬管制。

柯文哲認為，若要追求0確診，目前台灣已經維持2個半月，再撐下去大概有600萬個內需服務業會撐不下去，因此要思考社會基層經濟狀況，原則上慢慢解封，不以清零為目標。

柯文哲坦言，日本總共4次緊急事態宣言，每次解封後確診數就上升，而今天看到台北市車流量上升，「我心裡還是毛毛的」，難道北市府有把握比日本政府厲害嗎？若連日本都做不到的話，他才主張逐步放寬。