高市經發局長廖泰翔（右）日前參觀華爾卡興建中新廠，與華爾卡董事長海老澤勝之（左）互動熱烈。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市經發局長廖泰翔（中）日前參觀華爾卡興建中的無塵室，該新廠預計10月投產。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

全球半導體產業升溫，半導體高雄隊再添生力軍！台灣華爾卡公司位於路科的新廠10月將投產，高市經發局長廖泰翔日前赴該廠關心建廠進度，並贈送繪有高雄意象的1300瓷器，感謝日本持續捐贈台灣AZ疫苗，華爾卡董座海老澤勝之也親自接待，雙方互動熱絡。

經發局指出，市長陳其邁去年8月上任以來致力招商，相關大廠累積投資金額破千億，包含穩懋、日月光、國巨、穎崴、日商華爾卡、德商默克、美商英特格等多家大廠陸續投資；市府「投資高雄事務所」提供專人專案一條龍服務，盼透過大廠帶小廠推動高雄產業轉型升級，而業者新廠也陸續在各科技園區動土施工。

廖泰翔提到，除即將完工的華爾卡新廠外，國巨、日月光、穩懋、穎崴、英特格新廠也都在去年到今年陸續動土，將分別於明年到後年完工投產，未來可望串聯南科、路科、橋科、楠梓、仁武等園區，「南部半導體S廊帶」勢必將成全球重要供應鏈之一，其中半導體高雄隊扮演關鍵角色。

台灣華爾卡國際公司1969年成立，為日本華爾卡集團首個海外拓展生產據點，以生產半導體、航太及能源設備密封元件為主。去年華爾卡宣布加碼投資高雄，在路竹科學園區打造主力新廠，將供應半導體先進製程的高純度化學藥液內襯儲槽。

「目標是成為『挑戰未來與未知』的企業！」海老澤勝之表示，去年COVID-19疫情改變全球供應鏈，台灣半導體產業躍升為全球矚目的焦點，而台灣華爾卡有幸打入半導體產業主要供應鏈，未來將秉持理念，提供客製化、創新的產品，並持續深耕高雄、研發新技術、挑戰先端科技。