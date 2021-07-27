中央流行疫情指揮中心今(27)日上午10點起開放1983年12月31日(含)以前出生的民眾預約疫苗，並發送預約簡訊，不料有民眾已打完2劑AZ，竟然又收到簡訊通知，讓他超傻眼「難道要我打第三劑嗎？」有網友笑說「跟他拚了」；但也有人哀嚎「我連第一針都沒有」。

一名網友今天在臉書社團《爆廢公社》表示，已經打完兩劑AZ疫苗，結果今天又收到疫苗預約平台的簡訊通知，請他7/27-7/29中午12點前，至預約平台預約接種，讓他質疑「難道要我打第三劑嗎？」

網友PO出疫苗接種卡及簡訊通知。（圖／截自臉書爆廢公社）

從原PO貼出的疫苗接種卡可看出，他5月中打了第一劑AZ疫苗，這個月23日已施打第二劑AZ。貼文一出，網友則紛紛反應「吃到飽的慨念」、「打二送一」、「跟他拚了」、「打越多越強，多打兩劑就能突破超級賽亞人的極限了」。

也有不少網友哀號「好羨慕，我連第一針都沒有」、「你讓一劑都還沒打的人情何以堪」。有網友分析，疑似有民眾登記時填錯號碼，導致他也收到三次接種疫苗的簡訊通知，仔細一看才發現不是自己，也有可能是因為系統來不及更新，導致已經打過的人又再次收到簡訊。

對於有民眾反映沒收到簡訊，也有民眾發現不需要收到簡訊就能完成預約，對此衛福部長陳時中表示，能不能預約是看你的資格符合與否，不以收到簡訊為要件，也就是沒有一定要接到簡訊才能預約。