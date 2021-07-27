台北市防疫篩檢巴士上路1個多月，近日又有精進之處，台北市長柯文哲指出，過去入境民眾在住防疫旅館期間，都要去醫院篩檢很麻煩，但北市把核酸檢測（PCR）設備搬到巴士上，還可以分艙分流執行疫苗接種，「我看可以申請專利」，更大讚設計還不錯。

據北市府規畫，防疫篩檢巴士自6月上線，負責入境旅客及居家檢疫者14天隔離期滿的採檢任務，以及特殊專案的機動調派，如以往松山戶政事務所的篩檢任務，自6月27日到本月26日，共出動390趟次，一共篩檢8340人，其中有8.8％為18歲以下、含學齡前兒童。

「我看也是可以申請專利。」柯文哲表示，民眾若在隔離期間還要去醫院做PCR很麻煩，所以市府乾脆將PCR設備搬到公車上，車上不僅有正壓、冷氣等設備，他去檢查過之後也覺得還不錯。

柯進一步指出，公車上除做PCR外，將來隔開後另外一邊還可以打疫苗，讓他認為設計還不錯，護理人員、病人、打疫苗者都走不同門，全部分艙分流，變成台北市的防疫機動巴士，有需要就可以出動。

柯舉例，一般入境後滿14天要做篩檢，旅館前一、兩天會把要滿14天的民眾列冊，當時車子就會開進去，民眾做完PCR之後就等報告，如果OK就能解隔離，萬一有特殊專案例如戶政事務所案，就可以把車子緊急開去，做即時PCR檢查，隨著疫情進展，要讓防疫更有效率。