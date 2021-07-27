因疫情延期一年的東京奧運，賽事正如火如荼的展開，除了選手在場上的精采表現外，顏值也成為賽事一大看點，來自以色列的19歲跆拳道女將森貝格（Avishag Semberg）除了創下以色列紀錄勇奪銅牌外，她還以超仙顏值和姣好身材，引發各界討論，而隨著森貝格的生活照、比基尼曝光後，網也發現森貝格已名花有主，紛紛直呼失戀了。

19歲的森貝格勇奪本屆東京奧運跆拳道49公斤級銅牌，是以色列奧運史上第一面跆拳道獎牌，也是最年輕的一位，森貝格創下佳績相當不容易，未來發展前途無量，而她也是兼具實力與美貌的選手，19歲的森貝格以超仙顏值瞬間在國際間掀起討論，網友也在PTT論壇上發文，直呼被森貝格的美貌電暈。

森貝格的IG事後也被網友翻出，森貝格不只有電眼、俏麗五官和神仙顏值，還擁有模特兒等級的魔鬼身材，森貝格前凸後翹的S曲線相當吸睛，而換下跆拳道服、護具的森貝格少了場上的殺氣，她就像一般的19歲少女一樣青春、有活力。

不過仔細看森貝格的照片，原來她已經名花有主了，森貝格也不時分享與男友的合照，大方曬恩愛，而對方也是跆拳道好手，儘管森貝格已「死會」讓網感嘆失戀了，不過她在奧運奪銅牌時，仍不忘感謝男友的支持，讓她有動力繼續前進，也讓外界見識到小倆口的好感情。