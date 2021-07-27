遠東航空前財務處副總吳勇璋，被控在16年前與柬埔寨吳哥航空執行董事樓文豪等人合謀偽造財報，並導致回收不了應收帳款。台灣高等法院更二審27日依《證券交易法》特別背信、申報不實等罪，判吳應執行2年10徒刑、樓應執行2年6月徒刑，可上訴。

同案被告、韓澳旅行社經營人石清榮則被依《證券交易法》申報不實等罪判5月徒刑及應執行1年2月及、緩刑4年；另宣告沒收吳哥航空犯罪所得7998萬5866元。

遠航2005年間因營運績效不佳，吳勇璋為防止遠航股價及每股淨值下跌，由遠航與吳哥航空及樓男經營的旅行社，分別簽訂台北到柬埔寨、高雄到韓國首爾的「保證機位銷售合作」等假合約，美化遠航財報。

另外，樓男的吳哥航空也積欠遠航鉅款，吳男沒有積極催討這些應收款項，反而從2007年1月起，同意收取吳哥航空的遠期支票，吳哥航空最後跳票倒閉，造成遠航近7億元的呆帳。

一、二審判吳勇璋7年、樓男6年6月徒刑，高院更一審考量本案纏訟已久，符合刑事妥速審判法的減刑規定，2019年間將吳、樓改輕判2年。案經最高法院發回，高院更二審27日再度撤銷改判。