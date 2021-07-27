圓展科技（3669）27日召開法人說明會，報告今年上半年營運狀況及未來展望。圓展科技總經理許起裕表示，疫情雖影響全球生活型態，但圓展推出的教育科技及視訊會議解決方案，可以協助人們維持生活正常運作、減少接觸感染，未來遠距商機的趨勢不變。

圓展今日召開法說會，由於第二季財務數字目前尚在由會計師核閱中，許起裕表示，詳細的財報得等到8月才會提出報告，不過以今年上半年自結營收20.22億元、年增82％看來，表現仍算是符合公司內部的目標。

圓展指出，今年毛利雖受運費高漲以及缺料的漲價效應影響，所幸有工業3.5自動化成效卓著挹注，再加上產品組合順利優化，首季毛利率仍維持在55％的高檔，另銷管研等費用也控制得宜，維持在六比一比三的比例，初估研發費用大致佔營收的10％。

針對缺料問題，圓展已提前展開策略性備料，再加上第二季推出不少新產品，預料第二季存貨應該會維持在相對高檔的水位，與首季的存貨佔比19.1％相當。

展望下半年，圓展表示，今年下半年營運重點，除持續看好宅經濟及混合工作/教學型態的需求外，也會加速推出具競爭力的新產品暨服務，深耕影音、光學、AI等核心技術，並跟進發展其他不同的應用巿場。此外，包括爭取平台的策略合作夥伴，形成強韌的產業生態鏈。持續數位轉型工程、工廠自動化及加強供應商管理，改善營運效能、並秉持永續經營的理念，配合組織發展，積極推動 ESG （Environment Social Governance） 執行，都會是今年業務發展的重點。