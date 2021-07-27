終於降2級了，新竹市幼兒園27日開始復課，市長林智堅特別到幼兒園，與學童們一同消毒桌面。（陳育賢攝）

終於降2級了，新竹市幼兒園27日也開始復課，不過，今天復課日也是109學年度的最後1天結業式，110學年度將在8月2日開學，市府表示，竹市公私立幼兒園94％幼教人員都已接種疫苗，各幼兒園將依據中央指引落實各項防疫措施，讓家長孩子能安心上課。

市府指出，依據中央流行疫情指揮中心規範，幼兒園教職員須接種達8成才可復課，新竹市有163所公私立幼兒園，28所公幼目前正值暑假，私立幼兒園則有93家復課。

以陽光非營利幼兒園為例，該園教職員疫苗涵蓋率超過8成，未施打疫苗老師在昨天也接受快篩並持有陰性報告。該園今日收托人數約原來3成，符合每平方公尺2.25收托1人規範，園方也透過調整課程、遊戲、用餐、午睡來達到學童分流。

市長林智堅今天特別到幼兒園，與學童們一同洗手、消毒桌面。他說，新竹市有1952位幼教人員已在本月初接種疫苗，總涵蓋率達94％，並已間隔兩周，藉此築起教育防護網，未來還沒有打疫苗的幼兒園教職員，只要提出接種第1劑意願，市府都將全力協助。

針對未接種疫苗或未達14天者工作人員，市府社區篩檢站也提供「免費快篩服務」，讓他們可依據中央流行疫情指揮中心規範，每3至7天定期快篩。

另外，他也提醒，幼兒園復課後，家長及訪客禁止入園，幼童接送車將採梅花座，園方要落實教職員工及幼兒每天兩次體溫量測、勤洗手、用餐使用隔板等防疫措施，更將強化每日環境清消，用餐及活動分流、常接觸區域每天消毒5次，每周至少1次全園大消毒、空調系統及濾網清潔，並持續關閉不通風場地。

陽光非營利幼兒園園長洪翠青表示，今天雖然是復課首日，卻也是這學期最後1天，因此收托人數不多，僅有大班學生趕在最後1天回來跟同學見面，為整備復課，幼兒園提前將所有教具、玩具都以二氧化氯清潔，並經太陽曝曬。

今天復課結業後，8月2日起的新學年度，每天都會作5次消毒清潔，包含3餐飯後桌面、門把、地板等，並以酒精、漂白水、二氧化氯交替，加強各場所清消。