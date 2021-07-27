奉行商業最大化原則的台北捷運公司，近年來極力推動TOD（大眾運輸導向型發展），繼士林站、劍潭站TOD案後，劍南路站TOD案也將在8月4日舉辦2場視訊招商說明會，邀集各大業者聯手投資，建物預計2023年施工、2027年完工，提供商場、辦公等複合式用途。

北捷文湖線劍南路站接近士林、內湖區，東南側更與內湖科技園區相鄰，且街廓規模大而完整，開發潛力高，未來與環狀線交會後交通運輸能量有望提高，北捷也有意在此打造TOD大樓，將大眾運輸樞紐和車站做為主要核心，結合企業總部辦公室、商場等成為綜合發展集中區。

據現有規畫，劍南路TOD案大樓預計於20223年施工、2027年完工後投入營運。預定開發地上16層、地下2層辦公商場大樓，規劃包含低樓層（1至3樓）商場面積約為2000餘坪，中高層（4至16樓）辦公室面積約為8000餘坪。

北捷說，該大樓延續劍潭站防疫建築，規畫採單層排氣增加大樓新鮮空氣，並透過空調加裝滅菌設備等。外型則搭配劍南站造型折板元素，大樓地面也適時引進山林綠意，除辦公門廳及商業空間，其餘則留設開放空間及客運轉運站，再搭配零售商店、特色主題餐廳及生活商場等。

北捷指出，「劍南路站TOD大樓」招商說明會預定於8月4日當天舉辦二場場次，分別是上午場為10時至11時，下午場為14時至15時，重點旨在建築設計規劃及市場定位，有意願的參與說明會的廠商，都可直接上網預約。