核二2號機組今(27)早傳出機組急停事件，原能會表示，核二廠2號機機組滿載運轉中，因主蒸汽隔離閥關閉，造成主汽機跳脫及反應器急停，控制棒已全入，反應器已安全停機，無輻射外釋疑慮，目前初判是人為疏失所致，已要求主管機關台電綜合檢討報告，完成檢討改善後才會同意再起動。

原能會表示，核二廠2號機於今日上午6時32分發生反應爐急停事件，由駐廠視察員現場掌握狀況外，並增派1位視察員赴現場查核，經電廠現場檢查相關設備並無異常情形，初步研判應為人為疏失導致主蒸汽隔離閥關閉，致引發汽機跳脫及反應器急停，機組目前穩定停機中，無輻射外釋疑慮。

原能會指出，電廠正釐清肇因，預計今日下午將依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第十八條規定提出綜合檢討報告，原能會將嚴格審查，確認已釐清肇因並完成檢討改善後才會同意再起動。

台電專業總管理師張廷抒表示，2號機組裝置容量98.5萬瓩，佔備轉容量率佔約2％，然而台電許多大型發電機組歲修後已陸續歸隊，加上6月梅雨和7月颱風的挹注下水情大有改善，今日供電依舊餘裕。