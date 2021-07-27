國發會今（27日）公布6月景氣燈號，綜合判斷分數為40分，較上月減少1分，燈號續呈紅燈，這已是連續第五個月紅燈，反映國內景氣持續熱絡。惟領先指標續呈連續第五個月下滑，同時指標經回溯修正後呈連續3個月下跌，顯示景氣暫時受疫情因素干擾。

國發會表示，6月國內受到武漢肺炎疫情影響，抑制內需相關產業及勞動市場需求，惟受惠全球經濟穩健復甦，終端需求持續擴增，帶動5G、車用電子、高效能運算等科技應用需求續強，以及傳產貨品需求上升，6月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

110年6月景氣綜合判斷分數為為40分，較5月減少1分，燈號續呈紅燈。9項構成項目中，製造業營業氣候測驗點由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分；其餘8項燈號不變。

領先指標不含趨勢指數為99.33，較上月下降1.74%。同時指標不含趨勢指數為103.04，較上月下降0.57%。景氣領先指標，於6月已連續五個月下跌，反映景氣擴張力道已出現下滑。同時指標經回溯修正後呈連續3個月下跌，顯示景氣暫時受疫情因素干擾。

經濟發展處處長吳明蕙表示，領先指標已連續五個月下跌，累計跌5.8個百分點，顯示復甦的動能微幅的下滑。另外，同時指標連三個月下跌，累計跌約1個百分點。吳明蕙表示，目前製造業尚沒有下跌的疑慮，廠商看景氣仍有信心，另外，隨著疫情降為二級，有利內需逐步回穩。預料7月景氣仍是有機會再亮出紅燈。

展望未來，為減緩疫情衝擊，行政院已於6月先後推出「紓困4.0方案」及「紓困4.0精進方案」，以協助受疫情影響的產業及國人，且隨國內疫情逐漸趨穩，疫情警戒標準於7月27日降為第二級，內需消費可望逐漸回溫。由於國內生產製造如常，且隨全球經貿穩健復甦，我國出口動能可望續強。投資方面，國內半導體、綠能，及5G等投資持續擴增，台商持續回流，均有助推升國內投資動能。惟變種病毒疫情發展，及主要國家貿易及科技紛爭之不確定性仍存，後續發展仍須密切關注，並妥為因應。