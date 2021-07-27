澳洲維多利亞省周二宣布，因成功遏阻了新冠病毒傳播，該省將解除嚴格的封鎖措施，而其鄰近的新南威爾斯省由於單日新增確診數創下自疫情爆發以來的16個月新高，正面臨延後解封的命運。

首府為雪梨市的新南威爾斯周二公布在過去24小時內新冠病毒確診病例增加172例，超出前一日的新增145例，更令人擔憂的是，其中至少有60例在仍具傳染力時，是處在社區裡。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian表示，本周將決定是否延長為期5周的封鎖。由於該省只有不到13%的人口已完成疫苖接種，在確診數持續升高之際，政府宣布解封的可能性極低。

維多利亞省則宣布，因為只新增10例已經被隔離的感染病例，該省將從周三起取消自7月15日起實施的大部分限制措施，其500萬居民將允許自由出門，學校也將重新開放，但家庭將不得接待訪客。

南澳省宣布周三解封，因過去24小時沒有新增病例。

為了防疫而封城，使澳洲多年來第二次陷入經濟衰退的可能性升高，但財政部長Josh Frydenberg周二表示，現在談論這個仍為時過早。Frydenberg上周表示，最新的國內生產毛額（GDP）數據可能顯示澳洲經濟陷入萎縮，因封城每一天的代價高達約3億澳元。新南威爾斯是澳洲最大的地方經濟體，約佔全國產值的三分之一。