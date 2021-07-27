繼投資專精蛋白質與抗體藥物研發的聯生藥、聯亞藥後，台塑生醫27日宣布參與台灣關節注射液及人工代用骨等醫材領導大廠和康生技的私募案；透過斥資2.5億元，認購和康生技7534千股，持股比9.78％，達成雙方策略結盟新局。

台塑生醫指出，本次透過參與和康生技私募案，一則掌握高階醫材發展契機，使生技版圖更加完整，亦可藉以和甫於7月初取得和康生技經營權的大江生醫策略結盟，一起推動台灣生技大聯盟，加速國際化佈局。

台塑生醫強調，除大江生醫、和康生技外，還會透過與策略性夥伴合作，選定具有差異化與國際化發展布局潛力的標的來進行投資，藉以加速跨入不同生技領域的發展。後續還會有其他生技、新能源等新投資項目，力拼營運利基能量再升級。

為此，配合多元發展需要，台塑生醫開始啟動投資組合調整，藉由申讓投資多年的相關公司股權，籌措所需資金；將再申讓聯亞藥股票1000股，以投入其他的發展項目。