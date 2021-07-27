金檢將人性化。金管會檢查局長張子浩27日表示，金管會訂定「檢查局金融檢查指導原則」，金檢將朝三方向調整，一是風險導向、抓大放小，不再事事羅列開罰；二是開放意見溝通與調合，尊重各業務局的法規解釋；三為積極導入創新科技工具，提升查核效能。

金管會的金檢行動可說是金融機構聞之色變，幾乎每逢金檢就像被剝掉一層皮，且一定有各種疏失被開罰，小則罰款、大則被停業，且影響商譽，更可能影響後續業務申請。

為改善金檢效率，訴求專業公正、風險導向及開放溝通的金融檢查文化，張子浩表示，以前金檢報告中寫的缺失會比較多一點，沒有篩選，未來對於一些比較小的缺失、違法性比較小，考慮就不再列入金檢報告。

張子浩表示，每年度列金檢計畫前，會先詢問銀行局、保險局、證期局等各業務局監理重點、在意的項目，列為金檢重點檢視項目，至於沒那麼重要的意見，未來可能就不再寫入或面請改善，即請金融機構立即改善，不再凡事都列、凡事都罰，即所謂的抓大放小。

金檢缺失將分級，張子浩說，第一是金檢各重大缺失即會列表A，是各金融機構董事長、總經理必須簽名確認，並確實改善後回報金管會，二是一般缺失，三就是面請改善的小缺失。

二是開放的態度，傾聽業者對法規的解釋，最重要的法規的討論，會與業務局溝通，尊重各業務局對法規的解釋。

三即是積極導入創新科技工具，提升查核效能，除持續透過訓練提升檢查人員專業，並積極導入科技輔助查核工具，利用大數據分析協助有效辨識高風險與異常等重點事項，具體落實風險導向查核作業，提升查核效能。

金管會強調這次訂定「檢查局金融檢查指導原則」，其位階為所有檢查作業規範的上位指引，係規劃檢查制度及作業流程的基礎，且為檢查人員執行金融檢查作業遵循標準，期透過此指導原則使檢查業務能與整體金融監理運作妥善融合為一，並透過監理目標及風險為基礎驅動之檢查方式，確保檢查工作能協助金管會會達成監理目標。