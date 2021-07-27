國內疫情趨緩，防疫警戒從微解封調降至第二級，藝人也紛紛上工，女星「瑤瑤」黃喬歆近日就曬出錄影的自拍美照，只見瑤瑤胸口辣開深V，傲人美胸呼之欲出，性感照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，瑤瑤身穿開奶茶色的深V上衣入鏡，解放白嫩美肌和傲人上圍，靠著桌上自拍的瑤瑤，深邃事業線和東西半球全都露，瑤瑤熬過疫情終於開工，也讓她開心發文直呼：「也是工作一整天的開心回家囉」。

不過網友全把焦點放在辣照上，更是讓網友看傻眼：「都放桌上了」、「羨慕桌子」、「好胸」、「瑤瑤 水噹噹」，引發網期待瑤瑤下一次的工作照，還有人歪樓直呼：「手指好長唷！我是不是放錯重點了」。

35歲瑤瑤從節目《我愛黑澀會》出道，她以直率、不做作傻大姊個性加上F級火辣身材，深受許多粉絲喜愛，而瑤瑤也名花有主，她與韓籍男友李振遠交往3年多，小倆口感情穩定，也不時放閃，儘管瑤瑤李振遠難免因文化差異而吵架，不過雙方都彼此磨合、溝通，外界都看好小倆口的戀情能早日開花結果。

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