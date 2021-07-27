俄羅斯新聞社(Ria Novosti)的報導，簡稱米格的米高揚飛機公司(Mikoyan)，已開始研製第5代艦載垂直起降(VTOL)戰機。這可能是米格公司尋求轉型的目標。

報導稱，米格正在進行垂直起降戰機的電腦模型設計工作，第一架原型計劃可望在未來幾年內發布。該型戰機的大小約與MiG-35相似。除了這架有人戰機的開發以外，米格也在開發一種無人飛行器，其定位與西方的「忠誠僚機」相似，擔任空中輔助者，或是無人加油機的角色。

前幾天，2021年莫斯科國際航展(MAKS 2021)上，首次展示了由蘇霍伊(Sukhoi)主導的第5代單引擎戰機「將軍」(Checkmate)，可做為Su-57重型戰機的輔助角色。這也將搶奪了原本米格設計公司以往的定位，以前米格公司的各式戰機都是廉價化的前線支援戰機，以數量多、供應蘇聯衛星國為主，但顯然那個單純的分工時代已經完全過去了，現在米格公司仍然只在吃MiG-29以來的「老本」，新提出的MiG-35，充其量也就是MiG-29的終極改進型，在5代戰機普遍化以後，是沒有未來的。如今蘇霍伊再提出「將軍」，直接就扼殺了MiG-35的市場空間。

因此米格能爭取的戰機發展空間還真的剩下垂直起降戰機，這對俄羅斯軍方來說也正好欠缺，因為俄羅斯缺乏航空母艦。目前俄國只有1艘老舊的庫茲涅佐夫號航空母艦，艦況之差已非新聞，俄國海軍也想過另造新航艦。然而在蘇聯解體後，俄羅斯的大型軍艦的建造能力一直沒有恢復，比較可行的替代方案是俗稱「輕型航艦」的突擊登陸艦，這種小航艦就只能操作短距起降戰機了。

在前蘇聯時期，雅克列夫設計局(Yakovlev)曾生產過Yak-38「裝配匠」(Forger)戰機，之後還造出可超音速的Yak-141「自由式」(Freestyle)，可惜僅造出4架原型機就因財務困難而終止。後來Yak-141的設計圖紙，被美國洛克希德馬丁公司收購，因此F-35B的研發，應該有不少方面是借用了Yak-141的發展經驗。

如今米格公司要挑戰垂直起降戰機領域，不知還能否得到30年前雅克列夫的發展經驗，且讓我們拭目以待。