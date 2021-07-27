香港首名被控違反《香港國安法》男子唐英傑，涉嫌煽動分裂國家及恐怖活動罪，27日經香港高等法院裁定被控罪名均成立，依檢方起訴意旨，被告案發時騎著插有「光復香港，時代革命」旗幟機車，不服制止衝向維持秩序警察，致三警成傷。辯方專家指，當時是有警盾攻擊被告，而且時速僅20公里，同時「光時」口號在社會上有不同解讀，雖然「革命」可解推翻政權，但也可解為重大改變。他們的研究更發現，有社運人士認為這口號只是指爭取自由。

《香港國安法》於去年7月1日生效，同日有市民在港島區示威。當時仍持「P牌」的被告，當日下午3時許，駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，由東區海底隧道，駛至中環、金鐘和灣仔，途經3條警方防線，並多次被警員喝停，被告均未有理會，有在場市民見狀發出歡呼聲並拍掌。

有曾嘗試截停被告的警員供稱，被告衝向警方防時時，與警員距離只有2至3公尺，有警員曾向被告機車發射胡椒球彈，但未有擊中被告。後來被告衝向一個約有25名警員的防線時，多名警員均有大叫停車，但被告未有理會，反而加速。

3名警員被撞後倒地受傷。控方指，警員葉偉全的右手拇指脫臼，左腳腫脹和胸口痛楚，警員楊俊耀的右胸痛楚和右姆指瘀傷等，警員李灝明的腰椎和手指等多處觸痛、左手肘擦傷，膝頭有多處瘀傷。葉稱其右拇指現時未能正常屈曲，而李現時左手腕仍會作痛，一些日常動作，如扭水樽蓋，都較難做到。

辯方指，當時有警員將手上盾牌擲向被告，令被告分神，但警員稱只是盾牌「甩動」。政府化驗師曾卓南指，推算被告的機車撞到警員前，時速約為20公里，而涉案片段顯示，涉案機車煞車燈曾亮起。被告與警員相撞後也從機車墜下，機車並有漏油。被捕時依法保持緘默。

警方從被告的電話，發現其Google Drive內有一個資料夾名為「光復香港」。當日有一個名為「Dinosaur BB」的用戶，透過WhatsApp向被告傳送警方舉紫旗，及警告他人違反《國安法》的照片。

針對被告被指煽動分裂國家的罪名，控方主要指被告駕駛時所插有的「光時」旗幟，並指這口號帶有港獨，及把香港從中國分離之意，認為被告展示該口號，是傳達口號的訊息，以煽動他人分裂國家，直指被告展示「光時」旗幟的行為是有其政治主張，而他駕駛的行為亦嚴重危害社會。

辯方專家卻認為「光時」口號在社會上有不同解讀，雖然革命可解推翻政權，但也可解為重大改變。他們的研究更發現，有社運人士認為這口號只是指爭取自由。再者，香港從來都不是獨立國家，亦沒有政權可奪回。他們認為社會上對「光時」看法存在歧見，對其背後意思亦應持開放態度。