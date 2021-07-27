捷運林口站與桃園鄰近，中間只隔一條國道1號，不少在新北的業者都期待早日開放內用，也有業者認為，桃園開放內用會影響生意，盼望制度統一。（蔡雯如攝）

捷運林口站與桃園鄰近，中間只隔一條國道1號，不少在新北的業者都期待早日開放內用，也有業者認為，桃園開放內用會影響生意，盼望制度統一。（蔡雯如攝）

新北市幅員廣大，其中林口、鶯歌區多條路與桃園串聯，今日宣布降級後2市餐飲內用規定不同，也形成一條街不同致的狀況，有新北店家無奈感嘆，在同一條街生意多少會受影響，但只能配合市府政策，其中也有店家認為希望能將餐飲標準一致化，避免造成麻煩。

鶯歌區鶯桃路與桃園市八德區串聯，2市店家僅最近只隔數十公尺，位於鶯歌端的火鍋店黃姓老闆表示，雖然火鍋店夏季人潮不多，但生意也減少了1、2成，如今出現一街兩制的狀況，生意多少還是會受影響，不過鶯歌端的店家仍會遵守防疫規定，擔心一開放內用，又升回三級，再度重創生意。

經營鐵板燒的何姓老闆則表示，疫情間生意損失一半以上，雖然桃園八德端仍有許多店家僅開放外帶，不過新北對於餐飲業的規範較多，多少仍會擔心客源被搶走，現階段只希望疫苗施打比例能夠提高，疫情盡快恢復穩定，讓店家、客人都放心才是最重要的。

另外，捷運林口站也與桃園鄰近，中間只隔一條國道1號，林口印度料理店家透露，這陣子生意已掉7、8成，生意靠著外帶老顧客撐場，目前仍會持續撐住，但也期望早點開放內用；另外，有麵店業者也表示，是否開放內用對麵店影響重大，外帶後麵可能會糊掉，若鄰近的桃園麵館開放內用，可能影響生意，當然也希望制度能統一。