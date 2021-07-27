台灣之星5G物聯網2021上半年的整體申辦量較去年同期成長6成、營收年增26%，繳出亮眼成績。看好全球5G持續快速發展，加上新冠肺炎疫情來襲加速各產業數位轉型，推升各項5G智慧領域創新應用問世，預估2035年全球5G產值將達12.3兆美元。其中，智慧工廠的經濟規模更是逐年提高，伴隨工業4.0的蓬勃發展，預估未來每年將為全球經濟帶來1.5兆至2.2兆美元的產值。台灣之星趁勢追擊擴大布局，以「最務實的物聯網傳輸夥伴」為定位，看準以行動網路為基礎的工業4.0解決方案，積極部署智慧工廠版圖。

台灣之星今(27)日宣布再添5G物聯網合作新夥伴，聯手數位身分驗證專家AuthMe展開策略合作，共同打造多元數位身分驗證解決方案。身分驗證議題已成為疫情之下遠端工作的痛點，AuthMe開發的「AuthMe eKYC數位身分認證方案」可應用於遠距醫療確認患者身分或是在遠距教學辨識教師與學生身分，更能有效管理智慧工廠的進出權限強化安防。透過台灣之星客製化的5G企業連網解決方案，加速傳統製造業工廠轉型升級「Engage接軌」5G智慧化應用，並以數位身分驗證解決方案「Empower賦能」智慧工廠關鍵應用，優化工廠內部管理流程及人員安全問題，同時替企業減少大量人力審查成本、提高生產效率，共同為傳統工廠數位轉型增添助力，創造「Earn獲利」的成果。

5G高速率、低延遲、大連結的特性解決了過往工業智慧化時面臨的種種難關，根據愛立信行動趨勢報告評估，部署以行動網路為基礎的工業4.0解決方案，5年平均能節省約8.5%的營運成本，以數位身分驗證為例，傳統工廠透過AI 影像辨識技術進行人臉辨識，能有效提升管理效率，除了能記錄員工出缺勤紀錄外，更能有效管理進出各場域的權限，大幅降低人力審查成本，成了傳統工廠智慧化的最佳助力。台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「新冠肺炎疫情加速各項遠距應用興起，人臉辨識系統更是成了零接觸時代企業營運的最佳利器，透過多元數位身分驗證解決方案能打造安全且高效率的工作環境，此次與AuthMe合作，便是要讓傳統工廠借力5G技術踏上智慧化的最後一哩路，未來我們也將持續佈局，提供快速穩定的5G服務，加速普及智慧工廠成為工業4.0的最佳推手。」

AuthMe執行長李紀廣也表示：「數位身分認證的解決方案在疫情期間成功解決了遠端工作的痛點，我們的產品透過AI深度學習訓練模型，進行人臉辨識與活體檢測，搭配專利的晶片證件查驗，提供更快、更安全、更簡單的多元身分驗證解決方案，可應用於任何需要確認使用者真實身分的場景。隨著進入5G時代，我們積極布局各項5G智慧化應用，除了在認證技術上的推陳出新，快速穩定的傳輸能力更能加速將資料帶到伺服器或雲端。我們看準台灣之星為企業客戶提供的客製化5G企業連網解決方案，期盼未來全面提升AuthMe數位身分認證效能，共同為產業開創更多在身分認證上的創新解法。」