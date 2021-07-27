若想認真談一段戀愛，就必須拿出真心並付出時間與對方相處磨合，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、天秤座、雙魚座的人面對感情最不負責任，做事我行我素，不考慮另一半的心情，若心臟不夠大顆，千萬別與他們談戀愛。

▍1.水瓶座

大部分與水瓶座相處過的人，都會搞不懂他們在想什麼，因為水瓶座的腦迴路獨樹一格，思考模式多變，快到讓人跟不上腳步，一開始可能很吸引人，因此產生好感，但是長時間相處下來，只能用精疲力竭來形容，加上他們時不時就會搞失蹤，跟他們交往有時就像單身，讓人很心寒。

▍2.天秤座

天秤座的人很擅長營造形象，因此剛認識時，都會對你超好，展現溫柔善良的一面，讓人對他們產生完美無缺的錯覺，等到深入接觸後才會發現，熱情是假象，冷漠才是根本，而且越熟越冷。所以很多人都認為，天秤座對朋友比對戀人好，尤其他們個性猶豫不決，常常與人曖昧，後續卻靠著圓滑的口才繼續綁住伴侶的心，讓人一次次原諒他。

▍3.雙魚座

雙魚座本性很善良，但是過度玻璃心，在與人相處時，如果在意的人不慎忽視自己，他們就會覺得對方不在乎自己。在談戀愛時，更會對另一半過度討愛，顯得有點自私，而且雙魚座的人很喜歡怨天尤人，不管自己對或錯，他們都覺得自己最無辜可憐，寧願找一堆理由，也不願意反省自己的缺點。