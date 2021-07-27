景氣復甦帶動企業獲利持續成長，高收益債企業財務體質改善後，違約率降至近兩年低點，債券信用評等調升，利多帶動高收益債持續上漲，後續表現持續看好。

野村特別時機高收益債基金經理人郭臻臻表示，美國第二季企業財報表現亮眼，高收益債企業體質也持續改善，6月高收益債違約率下降0.94％至1.63％，是近兩年低點，今年以來下降4.53％。摩根大通亦下修2021年違約率預估由2.0％降至0.65％，是2007年來最低違約率，2022年違約率預估由2％降至1.25％。

此外，不少高收益債信用評等亦持續獲得調升，統計顯示，6月有32家美國高收益公司被調升評等，總金額高達408億美元，今年以來，已有226家被調升評等，總金額為3200億美元，102家被降評等，金額為1130億美元，使調升評等/調降評等（以金額計）比率達2倍之多。

而在高收益債信評調升的企業裡，最受市場矚目的當屬「明日之星」，也就是由高收益債等級調升至投資等級的企業債，相對來說，墜落天使高收益債因信用評等普遍較高，加上許多企業是產業龍頭，在經濟恢復動能後有較高機會回到投資等級，投資潛力更被看好。