台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨工廠(2012）27日召開2021年股東常會，由董事長林輝政主持，會中承認2020年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。

春雨2020年合併營收為80.55億元，年減13.70%，稅後淨利2.63億元，年減50.72%，每股稅後盈餘（EPS）為0.75元，並決定每股配發0.6元現金股利，且已於四月份全數發放完畢。

董事長林輝政感謝所有股東的支持，並表示去年上半年受到新冠肺炎疫情衝擊，國內外市場需求大幅下滑，致使營收與獲利表現表現不如預期。所幸，歐美肺炎疫情已穩定控制，客戶開始回補庫存，加上美國大力推動基礎建設，帶動整體鋼鐵需求量暢旺。大陸因環保因素而減產，加上又取消鋼材出口退稅，俄羅斯加徵鋼材出口關稅，增加出口成本，推升全球鋼鐵價格。

林輝政表示，歐盟已對大陸扣件產品實施為期九個月進口登記，預計2022年初進行反傾銷初判，並提出傾銷稅率，使得歐盟地區的螺絲螺帽部份訂單轉向台灣。加上美國2021年3月新屋開工數173萬戶，高於預期，且是從2006年以來最多，Q2美國新屋開工數雖因建築材料缺料，造成開工數略下降，但美國建築市場需求依然強勁，進而推升今年台灣螺絲帽出口動能，2021上半年月平均為13.1萬公噸，較去年同期平均11萬公噸，成長19%。因外銷扣件訂單增加，使得國內扣件原料線材需求大幅增加。春雨為擁有線材及扣件一貫製造專業廠，使得4~6月合併營收持續創歷史新高，累計1-6月自結合併營收為52.7億元，較去年同期增加39.7%，獲利也大大提升，訂單能見度可達明年第一季。

林輝政表示，在需求回升與供給瓶頸等因素下，原料成本上漲且缺料，因訂單急速增加，出口船運一櫃難求，運費持續上揚，也拖累到營運之順暢。受惠於公司能夠取得穩定且足夠料源，因此這波訂單增加時能有足夠的原料可生產，出貨得以維持在一定水準。公司經營團隊依循董事會制定的目標並擬定對應策略，戮力執行讓公司經營績效能更上層樓。

林輝政進一步表示，展望未來，以台灣春雨持續深耕歐美市場，以印尼雄獅做為擴展東協市場的跳板，以大陸東莞及上海兩據點協同整合大陸市場，透過分散區域、擴大國際分工的多元化經營，布局全球通路躍向國際。繼續擴大建築扣件生產量，以提升稼動率，另開發高值化扣件訂單，以提升毛利率，並規劃發展綠能產業相關扣件，以與世界趨勢接軌。朝「世界級建築扣件大廠」與「世界級高端扣件大廠」二大願景目標前進。