疫情趨緩，9月應可開學，南投縣國中、小學新生編班，27日在漳興國小透過電腦亂數作業，並以Youtube現場直播，過程公開透明，編班完成後，將開放各校到常態編班作業系統，下載編班名冊。

教育處長陸正威表示，家長將孩子送到學校，都希望能受到學校的平等對待，過去，國中以學力檢測為分班依據，今年6月時，因疫情尚未解封，無法進行學力檢測，因此比照小學編班方式，維持公平性。

為落實常態編班制度，過去以手動抽籤方式進行，學生數多的學校作業時間非常冗長，隨著科技進步，改採電腦系統處理；教育處學務管理科長紀忠良，及南投縣教育網路中心老師陳麗華說，編班完成後，各國中小學可以到常態編班作業系統，下載編班名冊。

國中、小新生以電腦亂數編班，國小三、五年級學生依照學業成績，以「電腦S型分組亂數」編班；其他年級如果因為增減班，必須重新編班，則由學校決定採用學業成績，或是由電腦從各班隨機抽出學生的方式編班。

陸正威表示，民主社會中，不分貧富、社經，每個人在起跑點上，都應該獲得公平的條件，希望老師不要有過去菁英班、放牛班的觀念，現在是多元的社會，各行各業、不同社經背景的人共同生活，班級就是社會的縮影，學生進入班級就像進入社會，希望大家彼此互相關懷扶助，疫情期間更要共體時艱，期盼隨著疫情逐漸解封，開學後老師都能回到工作崗位，學生也能安心上課，恢復正常的教學與學習生活。