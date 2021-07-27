取自賴清德臉書(體育署提供)

我國東奧第一面金牌入袋！副總統賴清德今天恭喜舉重女神郭婞淳摘金，他說，郭婞淳已累積亞運、亞錦賽、世錦賽、世大運的金牌，今天再添奧運金牌，完成金滿貫的驚人佳績。「恭喜婞淳，不斷超越自己，世界第一的風景，一定是無可比擬的美麗！」

賴清德在臉書恭喜郭婞淳迎來「金滿貫」表示，郭婞淳是女子舉重59公斤級世界紀錄保持人，今天代表台灣出征東京奧運，抓舉部分的第一次試舉就舉起超越所有選手的100公斤，第二次試舉103公斤，也突破了奧運紀錄。

在挺舉部分中，他說，郭婞淳更舉起133公斤的重量，抓舉和挺舉總和236公斤，不止摘下台灣本屆奧運第一面金牌，也刷新了奧運抓舉、挺舉、和總和三項紀錄！

賴清德指出，女子舉重一直都是台灣的重點奪牌項目，過去就有郭羿含、陳葦綾、許淑淨等多位奧運獎牌得主，本屆奧運上方莞靈選手也得到第四名的好成績。郭婞淳在里約奧運中奪得銅牌，這五年持續艱苦的訓練，終於在奧運的殿堂上摘下金牌！「恭喜婞淳，不斷超越自己，世界第一的風景，一定是無可比擬的美麗！」