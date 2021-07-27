舉重女神郭婞淳為台灣摘下東奧首面金牌。(記者季志翔攝)

「舉重女神」郭婞淳今(27日)出戰舉重女子59公斤級項目，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤三創奧運紀錄，為台灣摘下本屆奧運首面金牌，也完成舉重生涯金滿貫紀錄。其實郭婞淳2019年曾宣告退休後將會回台東賣早餐，原因更是令人感動。

本屆東奧是郭婞淳的舉戰生涯最後一戰，被譽為奪金熱門的她，也不負眾望為台灣摘下首面東奧金牌，並達成世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運等各大國際賽的金滿貫壯舉，成為台灣舉壇第一人，更補齊她心中缺的那塊夢想版圖。

郭婞淳開朗樂觀的外表下，其實也有不堅強的時候，難過時會躲在棉被裡哭，但她不允許自己難過太久，發洩完情緒後就要馬上爬起來，她說有多少次成功，背後就有多少挫折，就像金字塔，從失敗到抱持正面心態，最後累積經驗，化為成功的養分。

郭婞淳2019年表示，本屆東京奧運就是她生涯最後一戰，退休後想到世界各地走走，體驗各國不同文化，接著再回去台東賣早餐。為何要賣早餐呢？她說，早餐對一個運動選手來說很重要，希望讓學弟妹每天第一餐就能充滿活力。