將於8月4日舉行的SBL新人選秀會，27日公布將有53人完成選秀報名手續，其中剛在PLG選秀被高雄鋼鐵人選上的中華隊國手藍少甫，確定將會參加SBL、PLG與T1聯盟選秀，今年SBL選秀首輪順位依序是璞園、九太、台銀、裕隆與台啤，因應台灣防疫降級，將從原本的線上選秀改成找尋場地舉辦。

以下是中華籃協新聞稿內容，「2021年第19屆SBL新人選秀會報名26日截止，本屆報名相當踴躍，經確認報名資格後，共計有53位球員完成報名手續，這是繼2008年第6季新人選秀會後，再度有超過50人報名。

本屆報名的53位球員中，多人在近年UBA都有精彩表現，擁有今年亞洲盃男籃資格賽第三階段中華男籃經歷的國立體大中鋒藍少甫，是本屆唯一符合選秀辦法國手條款的球員，孫永成擁有入選2021年世大運培訓隊經歷，曾柏喻在HBL、UBA階段也是高知度球星。

第19屆SBL新人選秀會順位依序為：桃園璞園、高雄九太、台灣銀行、裕隆納智捷、台灣啤酒，依據SBL球團委員會110年度第3次會議記錄，因桃園璞園隊上季報名落選新秀，經協商後決議放棄本屆首輪選秀資格，由高雄九太獲得狀元籤。選秀會將於8月4日舉行，因應今日起國內防疫降級，本會將遴選適當場地辦理選秀會，舉辦時間與地點將另行公告。」