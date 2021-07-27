台灣「舉重女神」郭婞淳。（季志翔攝）

台灣「舉重女神」郭婞淳在東京奧運以3創奧運紀錄的成績，替我國摘下女子59公斤級金牌，除了奧運奪金可獲國光獎金2000萬元，另外加上贊助廠商日前宣布的加碼10萬美元（約新台幣280萬元），郭婞淳至少賺進2280萬元獎金。

奧運金牌國光獎金在2015年9月調高奧運第一名國光獎金為2000萬元，依照《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運屬於一等比賽，進8強至少可領到90萬元，若闖進4強，獎金從300萬元起跳，第4名300萬元、銅牌500萬元、銀牌700萬元、金牌2000萬元。

郭婞淳奪金不僅可拿下國光獎金2000萬，日前她的贊助商富邦集團也宣布，將設置金牌10萬美元、銀牌5萬美元、銅牌2.5萬美元的富邦「助威金」挺選手，為富邦金控及台灣大哥大贊助選手郭婞淳、潘政琮、楊勇緯、徐薇淩、李旻、詹詠然、詹皓晴等集團贊助選手應援。

根據辦法第14條載明，「獎助學金應一次領取。但獲得奧運前3名者，得選擇依下列金額按月領取月獎助學金，奧運第一名新台幣12萬5000元；奧運第二名新台幣3萬8000元；奧運第三名新台幣2萬4000元。」因此若郭婞淳選擇月領，一年可領150萬元，若領超過13年4個月就等同於2000萬元。