郭婞淳登世界舉重女王寶座 總重236公斤破奧運紀錄

「舉重女神」郭婞淳今（27）日下午在東金奧運征戰舉重女子59公斤量級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤奪冠，不僅摘金外，更勇破3項奧運紀錄。消息傳回老家台東鄉親為之振奮，她的恩師蒲雅玲在台東縣政府觀看轉播賽後激動落淚直呼「我們終於拿到這塊金牌了！」

蒲雅玲受訪時表示，很高興這次大家坐在縣府禮堂，大家一起見證台灣的第一金。說到一半，激動落淚，等這塊金牌等了好多年，2012、2016年到現在，終於等到這個獎，是以年來算這個過程。

蒲雅玲說，感動的是，今天由台東原住民教練帶出台東原住民的選手，能夠站上國際舞台，在奧運上為中華隊拿下第一面金牌。

蒲雅玲也特別感謝，台東有一致性的體育培育制度，感謝寶山國中林老師培育出郭婞淳，這一路上非常不容易，也是台東縣的第一面金牌。

蒲雅玲提到，原本2016年郭婞淳去里約奧運志在奪金，但事與願違只拿下銅牌，這次終於拿下金牌，非常榮耀、光榮，感謝台東體中，26年來終於在台東縣拿下第一面金牌。

至於郭沒有打破自己的世界紀錄，蒲雅玲也直說，有點可惜，但在奧運上大家目標是奪金，所以會把重量降低，今天所有的選手都是把重量降到最低，以確保能夠奪金。

「我們終於拿到這塊金牌了！」蒲雅玲自認非常的嚴格，但2016年郭沒有拿下金牌之後，有長達5年沒有一起訓練，但每一年都有發現她都有在成長，是為自己而戰，她成熟、成長了，心理可以面對那麼大的壓力。