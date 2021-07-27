一名女子日前在網路買了一件白色T恤，沒想到賣家竟然寄來一件情趣內衣，原以為是對方寄錯，結果對方竟然說是「特地幫妳選的、喜歡嗎？。最後甚至色膽包天地叫女子穿起來給他看，女子這才知道遇到變態。

原PO在臉書社團「爆廢公社」po文表示，她收到情趣內衣想退貨，於是私訊對方要求加LINE，沒想到接下來就開啟一連串騷擾「妳先拆開看看，妳應該會喜歡」、「特地幫妳選的，喜歡嗎」、「妳先穿起來拍給我看」，講到後來才發現對方根本就是變態，刻意寄一套情趣內衣來騷擾她，不是不小心寄錯。

原Po隨即怒嗆對方「你是變態嗎？」，沒想到賣家被罵後更興奮，還說「我找到妳的臉書囉」、「妳是我的菜，想看妳穿上。」

對話曝光後在臉書掀起熱議，網友憤怒留言「公布他了啦扯欸，有夠噁爛」、「有夠皮」、「超噁，這種噁男不用馬賽克啦」、「找男性友人幫忙穿拍，或許正中賣家口味」、「直接趕快按退貨，並說明加檢舉，他的蝦皮帳戶會整個被停權，你的錢大概3天內就退回」。