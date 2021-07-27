今年受疫情影響，學校停課改採線上教學；進入防疫三級警戒後，許多營業場域暫時關閉，南投縣政府為協助業者突破困境，比照各學校線上教學模式，透過南投縣戶外教育資源網，讓業者、專家學者與學生在雲端互動。

南投縣觀光處長陳志賢表示，縣府已公布觀光政策白皮書，將持續以「一低三高」概念推動觀光政策，鼓勵業者推出多元遊程，以在分流安全的狀況下，提升產業產值。

由於南投縣是觀光大縣，為爭取龐大的戶外教育商機，縣府教育處與觀光處合作，邀請觀光、農業、觀光工廠等業者召開工作坊，並邀請專家現勘輔導，依據12年課綱發展戶外教育課程教案，經過縣府嚴謹審查，將審查通過的教案內容，建置於南投戶外教育資源網推廣。

防疫期間，執行室內以及室外人數管制，旅遊人數大幅減少，許多觀光景點調整營業時間，因此，縣府與產業界研商，在兼顧防疫要求下，思考如何維持業者生機，最後決定比照各級學校線上教學模式，推出線上戶外教育課程。

線上課程由業者以預錄影片方式提供給縣府，再由縣府於南投縣戶外教育資源網建置「線上教學」專區，讓學生以線上教學的方式參與。

目前，包括妮娜巧克力夢想城堡、逸和園檸檬宿、集元果觀光工廠、廣興紙寮、車籠埔斷層保存園區、本草自然以及豐年農場都共襄盛舉；學生先購買材料包，在家觀看影片進行線上戶外教育，體驗手做巧克力、清潔劑、洗手液甚至種香菇等，內容豐富又有趣。