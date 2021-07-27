新冠肺炎疫情，全台27日降為2級警戒，霧峰光復新村，尚未見旅遊人潮。（黃國峰攝）

新冠肺炎疫情，全台27日降為2級警戒，霧峰林家宮保第園區，尚未見旅遊人潮。（黃國峰攝）

全國疫情27日降級至二級警戒，霧峰林家花園之宮保第、林獻堂博物館園區及光復新村未見明顯旅遊人潮，霧峰林家宮保第園區董事長林俊明指出，三級警戒以來，來客銳減，27日起解封也未見明顯提升，須看周休假日情況，研判要到10月才會有起色。

二級警戒規定，室內人數限制50人，室外人數限制100人，餐廳用餐須採梅花座，且旅行業出團，限制50人以下，遊覽車座位要採間隔坐，對此霧峰林家宮保第園區董事長林俊明指出，以林家宮保第園區來說，團客較多，但遊覽車採間隔坐，頂多就只能載20人，對旅行業來說成本太高，而不想出團，除非接的是高端客群，而餐廳採梅花座，且還需隔板等配套，相對能容納客人較少，很多餐廳乾脆不開，旅行社找不到適合的餐廳，更難出團。

林俊明接著表示，因為今年還有delta病毒，現有疫苗無法提供足夠的保護力，就算打了2劑疫苗，台灣人較謹慎，還是不敢出門，但也是這強大的自制力，讓台灣的疫情控制，成績能這麼好，但為了讓防疫及經濟雙好，林俊明認為，台灣人民的防疫觀念要改，就是要在打了疫苗後，把新冠肺炎當流感看待，也就是打疫苗後，就算感染，也不會有不幸的往生事件，但以目前疫苗仍然不夠的情況下，研判要到10月才會有起色。

另霧峰林家花園林獻堂博物館園區指出，現階段每日約僅有10幾位，有別於以往預約加散客有上百人之多，27日以後，網路預約有較多，但都以家庭旅遊為主，人數多落在5人以下，8月中起漸漸已有團客預約，9、10月有越來越好趨勢。

而光復新村，因屬開放式的街廓，中華民國霧峰文化創意協會理事長吳東明指出，三級警戒期間，僅限制人流動向，但不少店家，因遊客少，自主停業，27日起已有不少店家開始準備復業，27日起雖降至2級警戒，但光復新村屬假日型商圈，平常日人就不多，人流如何還需看假日情況。