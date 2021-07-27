27日港股再度暴跌，以大型網科股的大跌引發蔓延至全市場，市場情緒極度低迷。截至收盤，恒生指數重挫1105.89點，跌幅4.22％，收報25086.43點，盤中一度失守25000點大關；國企指數失守9千點，下跌5.08％，收在8879.58點；有「港版那斯達克」之稱的恒生科技指數暴跌7.97％，收報6249.65點，盤中創下歷史新低，跌幅一度逼近10％，為史上首次。

受到大陸監管政策不斷加強的衝擊，中概網科股集體重挫，27日跌幅進一步擴大，美團跌超17％，騰訊跌近9％，阿里巴巴跌超6％，京東集團跌超9％，網易跌超13％，百度跌超7％。恒大系、線上教育等板塊跌幅均超7％。

恒生科技指數一度暴跌近10％，騰訊控股跌幅擴大至9％，收報446港元，近兩個交易日市值蒸發超8000億港元。

此前，騰訊被責令解除網路音樂獨家版權。另外，今日網傳截圖顯示，微信暫停個人帳號新用戶註冊，直至8月初才能恢復註冊。騰訊客服回復稱目前平臺系統正在進行技術升級，期間暫停微信個人帳號新用戶註冊，預計8月初完成升級並恢復註冊。

美團今日跳水大跌超17％，收報194港元，股價創去年8月以來新低，且較今年2月份的最高價460港元回檔58％，最新市值1.18兆港元。

根據《中國基金報》報導，有公募基金人士認為，恒生科技指數調整主要受外部因素拖累，其本身的投資邏輯並沒有改變。經過回檔，指數估值壓力得到緩解，也為投資者創造了較好的入場機會。

恒生科技指數追蹤港股市值最大的30家科技企業，被稱為「港版那斯達克」。不過，推出一年來，指數波動劇烈，從開盤6918點最高漲到11001點，今天又回落到6249.65點作收。距離2月創下高點11001以來，已經跌掉43.19％，7月以來，就暴跌了23.37％。

國泰基金量化投資事業部總監梁杏表示，今年開年到春節前，南下資金洶湧而入助推港股大幅上漲，恒生科技指數升勢尤為迅猛。但春節後，隨著國內流動性緊縮、海外美債殖利率抬升、大陸國內針對科技巨頭的反壟斷監管密集出台，恒生科技指數回檔幅度較大，南下資金轉為觀望。

嘉實基金認為，恒生科技指數回檔除了受整體市場向下和海外中概股回檔的影響之外，前期過快上漲積累的較高估值也是重要原因。

南方香港成長基金經理黃亮認為，配置港股，目的不應是抄底也不是單純為了擁抱全球市場龍頭。香港市場是「投資中國」組合的重要組成部分，是配置中國新經濟公司的重要選項。