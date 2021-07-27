東京奧運賽場乒乓球女子單打第二輪的賽事上，擁有亞洲面孔的58歲倪夏蓮代表盧森堡出賽，與17歲的南韓選手申裕斌一較高下。在經歷66分鐘激戰後，倪夏蓮最終以總局數3：4落敗。她強調，參加比賽不是為證明什麼，而是做自己喜歡的事，享受過程：「至少，這個年齡還能參與奧運會，我希望給比賽帶去正能量和拼搏精神，向世人展示乒乓球可以很美。」

其實，倪夏蓮是一名上海人。1983年，20歲的倪夏蓮贏得東京世錦賽混合雙打和女子團體賽事金牌，引起了鄰近盧森堡國家隊的注意。盧森堡邀請倪夏蓮成為該國職業球手，倪夏蓮認為可憑自己的技術得到一份自己非常喜歡的工作很難得，經綜合考慮後終決定離開家鄉，遠赴盧森堡訓練。

2000年雪梨奧運，當時37歲的倪夏蓮代表盧森堡出戰奧運會，打進乒乓球女子單打16強。2008北京奧運，當年45歲的她選擇再次復出，直至2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，甚至今年2021東京奧運，仍能看到倪夏蓮的身影。倪夏蓮更曾擔任盧森堡代表團的旗手，

倪夏蓮從未代表中國出戰奧運，但她始終覺得自己是中國人，展示的是中國人的形象。連續五次徵戰奧運的倪夏蓮，在盧森堡卻是家喻戶曉的名人。

2021東京奧運，她的年齡排在所有參賽運動員第二位。倪夏蓮接受媒體訪問時，全程用上海話接受家鄉媒體採訪。她說：「我從沒想過這個年齡還能站上奧運賽場，也沒特別想贏什麼，更不會害怕失去什麼。能來到東京，就是一種快樂和享受。」

倪夏蓮表示，對自己參與奧運的定位很清晰，參加比賽不是為了證明什麼，也不是為了獎金，而是在做自己喜歡的事情，享受過程：「至少，這個年齡還能參與奧運會，我希望給比賽帶去正能量和拼搏精神，向世人展示乒乓球可以很美。」她說，從沒想過要拿金牌，僅抱著享受的心態，就算參加奧運也和丈夫、兒子在一起享受生活，現在的重心還是在家庭和生活上。