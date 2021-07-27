目前正值疫情管制，暑假期間若沒有安排活動，孩子總是喊著無聊，家長對此也很苦惱，苗栗大千醫院職能治療師謝孟珈推薦父母們，利用時間陪孩子做好吃又好玩的手作餅乾，不僅可訓練孩子的各項能力，還能增進親子關係、創造歡樂時光。

謝孟珈將做餅乾活動分為三階段：前置作業、製作過程及環境收拾。前置作業需先選擇適合孩子身高的桌椅，才能讓孩子玩得開心又安全，同時可在地板鋪廢紙或報紙、桌上鋪桌巾，來降低過程中導致的環境凌亂。

接著請孩子寫下或畫出需要準備的食材，並找出食材擺放的位置，來訓練孩子的短期記憶及增進視覺搜尋能力。謝孟珈提醒家長，製作過程中，不要過於緊張，試著放慢速度並觀察孩子的狀況，必要時可以運用詢問及引導的方式，例如：「還記得第一個步驟是什麼嗎？」，讓孩子自己動腦或動手找答案，提升問題解決的能力。

謝孟珈建議，雖然過程中孩子動作可能不熟練，父母會想要幫忙，家長可以先口語提醒孩子做調整，若還是不行，可漸進式的增加協助，等孩子熟悉之後再讓他們自己嘗試。

待成品完成後，別讓孩子只顧著享受餅乾，家長可以請他們將使用過的器具拿到碗槽，整理桌上灑出來的麵粉和糖，清洗碗盤時也可教孩子如何洗碗及歸位，整理完之後再與孩子一起享用餅乾。在這樣的過程中，家長不用忙碌地收拾善後，也能讓孩子學習家事技能。