台灣「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運女子49公斤級勇奪金牌，也是中華代表團本屆首金，其中郭婞淳在抓舉項目開把100公斤，還沒上場其他8名參賽者都已完成3次試舉，最高才96公斤，只見郭婞淳一蹴而就，第2把舉起103公斤雖被判違規不算，第3把仍穩穩舉起103公斤，帶著7公斤領先進入她拿手的挺舉，進而以總和236公斤漂亮摘金。中時體育特地送上前線拍攝郭婞淳完成抓舉的精彩照片，為讀者呈現舉重女神的過人丰采。
台灣「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運女子49公斤級勇奪金牌，也是中華代表團本屆首金，其中郭婞淳在抓舉項目開把100公斤，還沒上場其他8名參賽者都已完成3次試舉，最高才96公斤，只見郭婞淳一蹴而就，第2把舉起103公斤雖被判違規不算，第3把仍穩穩舉起103公斤，帶著7公斤領先進入她拿手的挺舉，進而以總和236公斤漂亮摘金。中時體育特地送上前線拍攝郭婞淳完成抓舉的精彩照片，為讀者呈現舉重女神的過人丰采。
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