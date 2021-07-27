內政部最新資訊顯示，上半年全台買賣移轉棟數為17.5萬棟，創下了近八年來的新高，比期去年同期增加了3.5萬棟，值得注意的是，年增率高達25%，為17年來新高，直逼由SARS後景氣大空頭迅速翻多的2004年，今年疫情三級警戒前這一波房市買氣擴量、熱度增溫動能，堪稱本世紀次高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，今年上半年買賣移轉棟數為17.5萬棟，已經直逼2013年上一波景氣榮景時的18萬棟，也因為過去一年房市快速增溫，政府積極推出打炒房政策因應，包括房地合一2.0、實價登錄2.0和央行的選擇性信用管制措施等，雖然政策有效抑制投機，不過市場上剛性買盤穩定，帶動房市出現一波價量齊揚的走勢。

曾敬德表示，今年上半年買賣移轉棟數尚未反映疫情三級警戒後帶來的衝擊，預料第三季買賣移轉棟數就會完全反映疫情下的市況，後續移轉棟數可能出現量縮走勢。

統計顯示，本世紀以來，買賣移轉棟數同期年增率僅有三個年度超過20%，最高為2004年自SARS疫情結束後的反彈，達29%，也帶動一波房市十多年的黃金大多頭，2017年自房地合一稅實施隔年的谷底反彈、2010年自金融海嘯的隔年谷底反彈，年增率則分別為19%、18%，這一波在房地合一稅2.0實施前的房市交易增溫動能，相當強勁。

今年六都中買賣移轉棟數其中以高雄、台南、台中年增率分別達32%、28%、27%較高，北北桃三都年增率則約在16～24%，曾敬德表示，中南部成長趨勢明顯，主要當地房價水準相對平價，且就業機會也帶動需求增加，加上有許多重大建設題材發酵，房市買氣暢旺，不過雙北市的反彈趨勢也很明顯，雙北市年增幅度也都超過二成，顯示這波房市復甦表現相當全面。