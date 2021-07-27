新北市議會今（27日）下午召開第3屆第5次定期會，針對市政總質詢及新冠肺炎專案報告議程，藍綠雙方各有不同意見。（葉書宏攝）

新北市議會今（27日）下午召開第3屆第5次定期會，針對市政總質詢及新冠肺炎專案報告議程，藍綠雙方各有不同意見。（葉書宏攝）

新北市議會今（27日）下午召開第3屆第5次定期會，針對市政總質詢及新冠肺炎專案報告議程，藍綠雙方各有不同意見，經過兩次朝野協商，明日起原訂為「新冠肺炎紓困專案報告」改回市政總質詢，專案報告則採臨時會方式擇期舉行。

議會本規畫明（28日）起連續3天為新冠肺炎紓困專案報告，但民進黨市議員鄭宇恩也提出程序問題，建議明天開始的3天議程，除了紓困專案報告，也應該納入議員的法定職權進行市政總質

民進黨市議員何博文認為，取消市政總質詢不能成為慣例，也不能因疫情而不讓議員行使相關權利，市政總質詢還是要編列議程，讓議員依法行使職權，其他縣市都有，為何新北沒有？

國民黨市議員蔡明堂則不滿說，目前規劃的議程是各黨團協商出來的結果，如今卻在大會中推翻，那各黨團協商有用嗎？國民黨市議員陳儀君也說，尊重黨團協商出來的結果，但是如今因其他議員有意見又要再度協商，倘若如此每個議員都可以提出意見。

經過2次朝野協商，議長蔣根煌宣布，明日起原訂為「新冠肺炎紓困專案報告」改回市政總質詢，至於民眾關心的「新冠肺炎紓困專案報告」，將採臨時會方式擇期舉行。