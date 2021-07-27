中華電信與臺灣科技大學網宇實體系統創新中心，27日宣布合作，雙方進行5G智慧工廠的環境模擬及應用研發，打造出5G智慧製造技術研發驗證場域，讓網通終端、機器手臂、無人搬運車、工業控制器等物聯網設備，在5G網路高速率、低延遲、大連結的環境下，實現5G智慧製造的創新技術與解決方案。

中華電信與臺科大共同打造出「5G智慧製造技術研發驗證場域」（5G Smart Manufacturing Technology Research and Validation Site；5G SMT RVS）」，結合了各企業團隊的技術能量與資源。透過中華電信建立場域中的5G MEC及專網環境，歷經一年的拓展與研究，以優勢的資通訊整合技術，成功驗證5G智慧製造技術，引領5G產業突破創新。

雙方自2020年6月共同簽署策略合作備忘錄後，積極偕同合作夥伴成立「5G智慧製造技術產學聯盟」，整合研揚科技、晶睿通訊、沃司科技、達明機器人、寶元數控、鉑林科技、台灣凱士比、金寶電子等多家企業提供的相關設備和技術，著手進行5G智慧工廠創新技術的研發與驗證。

臺科大網宇實體系統創新中心主任郭重顯表示，中華電信協助臺科大建置5G環境，提供了一系列5G建置，包括光纖、天線、5G設備、5G網卡等，臺科大則整合並協助各廠商將相關設備在5G環境下測試和應用。

另外，研揚科技提供具有GPU及AI加速之邊緣運算系統的伺服器，晶睿通訊則是將人工智慧網路攝影機結合機器手臂，以人工智慧影像分析技術、安防到資安防護應用於5G，沃司科技協助5G系統整合平台、達明機器人則將機器手臂應用於5G環境。各廠商都展現5G實際應用執行的可行性。

臺科大學生將來也可透過「5G智慧製造技術研發驗證場域」，增進對於5G智慧工廠實作的經驗，並了解5G和邊緣運算設備如何建置，在新的網路環境學習如何設定，以及工廠內實際建構5G網路操作的架構，例如廠區內的無人搬運車車輛的控制移動、機械手臂的夾取等。讓更多學生可以快速學習更多5G的應用，發展校園5G及下世代物聯網低延遲應用測試場域，提供以校園為基礎之產學合作教學及實習環境，吸引更多人才投入以加速5G產業人才的養成。