北京當局近期對叫車平台、互聯網企業以及補教業出手，甚至恆大集團公司債遭多家外資評級機構降評，大陸最大信評公司中誠信也把恆大境內與海外債券列入觀察名單，甚至取消特別分紅方案，港股周二(27日)繼續暴跌，終場下跌1153.64點或4.40%、收在25038.68點，2日蒸發近2300點。

對此，Business Insider報導，摩根大通發表研究報告，指出北京當局對雙減政策如何落實，還未有明確規範，但若目前文件內容屬實，那大陸補教業將變得無法投資，建議情勢明朗前先不要投資該產業。

摩根大通指出，這些政策或許還有轉圜空間，也需要釐清政策施行地點、對象以及教育形式，因此股價仍有反彈空間。但話說如此，摩根大通也不諱言，北京當局收緊法規，長期來看還是在縮減大陸補教市場規模，這對於投資環境來說還是風險相當高，所以假設真的有反彈，那便是減碼時機。

北京當局24日發出《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(雙減政策)，其中內容要求禁止學科類培訓機構上市融資，等於是無論在美掛牌的大陸教育相關企業面臨下市風險。

北京當局也在上周末突然宣布，騰訊被依《反壟斷法》等相關規定罰款人民幣 50 萬元（約台幣 220 萬元），並且勒令騰訊要在 30 天內解除獨家音樂版權。大陸工信部26日再度出手整頓互聯網企業，展開為期半年的互聯網行業整治行動，大陸市場監管總局等7部門聯合公告，要求落實網路餐飲平台責任，也把矛頭指向了美團等陸企。

恆生科技指數周二同樣大跌近8%，2日蒸發千點，總計跌幅高達14.01%。

至於關注於破壞式創新、有科技女股神之稱的Cathie Wood，旗下的方舟投資(ARK Investment Management)過去買進不少中概股，該機構上周五的公布持股清單顯示，出售剩餘持有的騰訊股票，以及減碼貝殼找房、京東，這2檔股票在26日終場慘跌27.69%、8.59%，27日盤前再跌12.03%、6.36%。

截至台灣時間27日晚間5點15分，阿里巴巴ADS股價盤前走跌4.09%、暫報183.92美元；京東盤前走跌6.36%，Bilibili盤前走跌超過8%，大陸新能源車3大品牌均跌逾3%，新東方股價雖反彈6%，但相較這幾日崩跌7成來看，幅度仍相當小。

Cathie Wood在稍早直播就談及，大陸企業股票正在經歷估值重置(valuation reset)，預測未來股價將持續受到壓抑。