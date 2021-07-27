郭婞淳一舉得金，縣長饒慶鈴前往貼紅榜。 （莊哲權攝）

「舉重女神」郭婞淳參加東京奧運舉重女子59公斤量級27日下午出賽，台東的家人緊盯著電視直播，台東縣政府也在大禮堂直播賽事，與鄉親分享喜悅，一舉得金的那一刻，全場歡聲雷動，郭媽媽說，很開心也一直對婞淳有信心，恭喜婞淳實現了她的大滿貫願望，對於婞淳最後挑戰自已的紀錄失敗，郭媽媽說，沒關係，平安就好。

台東縣長饒慶鈴也前往郭家貼紅榜，她說，得金對婞淳來說是小事，未來如何用她走過的路，來鼓勵更多後輩，是更重要的使命。