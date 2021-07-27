東奧》郭婞淳一舉得金 郭媽媽恭喜女兒實現大滿貫 17:312021/07/27 中時 莊哲權 、 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郭婞淳一舉得金，聚集在郭家客廳的親友情緒激動。（莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 郭婞淳一舉得金，縣長饒慶鈴前往貼紅榜。 （莊哲權攝） 「舉重女神」郭婞淳參加東京奧運舉重女子59公斤量級27日下午出賽，台東的家人緊盯著電視直播，台東縣政府也在大禮堂直播賽事，與鄉親分享喜悅，一舉得金的那一刻，全場歡聲雷動，郭媽媽說，很開心也一直對婞淳有信心，恭喜婞淳實現了她的大滿貫願望，對於婞淳最後挑戰自已的紀錄失敗，郭媽媽說，沒關係，平安就好。 台東縣長饒慶鈴也前往郭家貼紅榜，她說，得金對婞淳來說是小事，未來如何用她走過的路，來鼓勵更多後輩，是更重要的使命。 67歲阿姨確診插管「怕回不了家」 護理師不捨淚崩 江念欣無緣奧運獎牌 媽媽以她為榮 #郭婞淳 #郭媽媽 #東奧 #即時報導 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台師大相子元教授整合運科專業 助奧運健兒奪牌 13:312021/07/27 生活 郭婞淳舉起中華隊首金 蔣萬安震驚：破奧運3紀錄 17:092021/07/27 政治 上兵抱11把木槍上廁所吃飯被玩死 法官閱他「給媽媽的話」落淚 13:472021/07/27 社會 郭婞淳創3奧運紀錄一舉奪金 蘇貞昌發文恭喜 17:052021/07/27 政治 網批南市府剝奪資源逼鄭怡靜轉籍 鄭父：不是像網友說的那樣 12:032021/07/27 政治 連傳捷報 射箭男團摘銀 桌球混雙奪銅 三箭客東奧創佳績 林昀儒鄭怡靜4：0痛宰法國 04:102021/07/27 焦點要聞 中華電信攜手臺灣科技大學 共同建置5G智慧製造技術研發驗證場域 17:492021/07/27 財經 運動員太強了 盧秀燕：2020年編2000萬獎助金超支 12:032021/07/27 生活 東奧》郭婞淳摘金破3項奧運紀錄 恩師淚喊：終於拿到金牌 17:152021/07/27 體育 郭婞淳奪金 台東老家超開心：恭喜實現金滿貫願望 17:062021/07/27 體育 郭婞淳摘金 鄭文燦：台灣人都覺得光榮的時刻 17:052021/07/27 政治 體育熱門新聞 跆拳美女賽評冷言「沒技巧」 被起底昔2度奪金還是神片女主角 - 體育 東奧》3創奧運紀錄奪金 郭婞淳完成舉重「金滿貫」 - 體育 東奧》挺舉第一把就確定金牌 郭婞淳：只想著要破世界 - 體育 東奧》賽場失意情場得意 阿根廷擊劍選手輸了比賽得了老公 - 體育 圖輯》郭婞淳奪金創3奧運紀錄 舉重女神全方位英姿一次看 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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