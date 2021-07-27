旺宏(2337)第二季營收創同期新高，達114.26億元，營業毛利率為39.1%，季增4.8個百分點，稅後淨利為19.25億元，季增110%，也年增45%，單季每股淨利1.04元。上半年每股淨利為1.54元。

旺宏電子今日舉行法說會，公布第二季財報，第二季合併營收為114.26億元，季增19%，也較去年同期增加23%。受惠產品漲價，毛利率攀高至39.1%，季增4.8個百分點，年增4.1個百分點。稅後淨利為19.25億元，季增110%，也年增45%，單季每股淨利1.04元。

旺宏總經理盧志遠表示，第二季毛利穩健成長，主因為優化產品組合，加上需求強勁，價格也所調整，呈現量價齊揚。

第二季產品結構方面，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔季營收的16%、50%及27%。其中，NAND型快閃記憶體佔季營收16%，季增57%，也較去年同期增加82%。NOR型快閃記憶體佔季營收50%，季增16%，年增32%。唯讀式記憶體(ROM)佔季營收27%，季增20%，但較去年同期減少4%。晶圓代工事業群佔季營收7%，較前一季減少15%，但較去年同期增加33%。

旺宏表示，ROM第二季仍屬傳統淡季，但出貨位元量仍較上季增加32%。NOR型快閃記憶體第二季位元出貨量持續創單季新高，市場需求強勁，價格調漲。高容量NOR強勁的需求，來自伺服器、數據中心、5G和車用電子。另外，SLC NAND型快閃記憶體強勁的需求來自機上盒、電視、伺服器和安控。

旺宏上半年營收210.54億元，年成長13%，毛利率36.9%，比去年同期攀升3.8個百分點；稅後淨利28.42億元，年增11%，上半年每股淨利為1.54元。